Iraq: delegazione curda a Baghdad per colloqui su budget, salari e zone contese

- Una delegazione di alto livello della regione autonoma del Kurdistan iracheno, guidata dal presidente Nechirvan Barzani, è arrivata ieri a Baghdad per incontri con alti funzionari iracheni e leader di partito. Secondo fonti curde, citate dal quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, la visita mira a trovare i mezzi per porre fine alle controversie tra Baghdad ed Erbil. Barzani ha incontrato il primo ministro Mustafa al Kadhimi, con il quale ha discusso dell'accordo di normalizzazione di Sinjar e della situazione della sicurezza in Iraq e nella regione. Secondo una dichiarazione dell'ufficio stampa del primo ministro di Baghdad, i due hanno parlato anche della cooperazione e dell'integrazione tra le istituzioni statali del governo federale e del governo regionale del Kurdistan (Krg), oltre agli sforzi per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. Spazio anche alla situazione sanitaria, alla luce della pandemia di coronavirus e dell'aumento del numero di infezioni, nonché degli sforzi compiuti per fornire servizi sanitari e vaccini agli iracheni. (segue) (Irb)