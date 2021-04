Iraq: delegazione curda a Baghdad per colloqui su budget, salari e zone contese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kadhimi ha espresso la speranza che le disposizioni del bilancio “siano applicate rigorosamente”, chiedendo di evitare ogni ostacolo alla fornitura di servizi agli iracheni. Il primo ministro ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'integrazione della sicurezza tra Baghdad ed Erbil per raggiungere la stabilità interna e prevenire qualsiasi vulnerabilità che potrebbe essere sfruttata dai terroristi nelle aree contese o altrove. Barzani, da parte sua, ha elogiato gli sforzi di Kadhimi per risolvere le questioni politiche, economiche e diplomatiche pendenti. Secondo una dichiarazione della presidenza della regione del Kurdistan, le parti hanno discusso la questione del budget e dei salari nella regione autonoma curda, concordando un meccanismo per attuare e aderire alle procedure concordate. I due leader hanno discusso, infine, delle elezioni anticipate previste per ottobre. (Irb)