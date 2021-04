Ucraina: Regno Unito e Usa si oppongono "con fermezza" a campagna russa per destabilizzare Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha intrattenuto nella serata di ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Blinken "ha espresso le sue più sentite condoglianze per la morte di sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo", riferisce il Dipartimento di Stato in una nota. Il segretario di Stato e il ministro degli Esteri britannico hanno inoltre discusso della situazione in Afghanistan e hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina "di fronte alle provocazioni russe". Entrambe le parti hanno sottolineato la necessità che Mosca cessi immediatamente la sua "crescita militare e la sua retorica provocatoria". (segue) (Rel)