Ucraina: Regno Unito e Usa si oppongono "con fermezza" a campagna russa per destabilizzare Paese (3)

- I capi Stato e di governo di Francia, Germania e Ucraina potrebbero incontrarsi entro una settimana per discutere dell'aumento delle tensioni intorno alla regione del Donbass. Lo ha riferito ieri il consigliere per la politica dell'informazione del gruppo di contatto ucraino sul Donbass, Oleksiy Arestovich, dall'emittente "Ukraina 24". "Sarà la riunione della Troika del formato Normandia che comprenderà Francia, Germania e Ucraina. Penso che questo sia questione di più o meno una settimana", ha detto Arestovich secondo cui le autorità di Kiev non si aspettano nulla di "rivoluzionario" dai negoziati fra i consiglieri politici dei Paesi del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) che si svolgeranno il 19 aprile. Il quotidiano "KyivPost" ha riferito in precedenza, citando l'ambasciatore francese a Kiev, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in visita a Parigi alla fine della prossima settimana per discutere dell'attuale escalation nel Donbass con la sua controparte francese, Emmanuel Macron. Solo ieri Zelensky ha incontrato ad Ankara l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Quest'ultimo ha ribadito che la Turchia continua a non riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. (Rel)