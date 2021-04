Milano: MM, collaborazione con Cri a sostegno inquilini case popolari con difficoltà motorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aiuto concreto per le persone con difficoltà motorie che abitano le case popolari del Comune gestite da MM. Riprende, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, il servizio di aiuto per scendere o salire le scale del proprio palazzo, già attivato in via sperimentale nel 2018. Copre l'intera città di Milano ed è rivolto agli inquilini degli stabili in cui l'ascensore risulti bloccato o in corso di manutenzione, oppure sia assente, per garantire a tutti i cittadini con disabilità motoria, anche temporanea, la possibilità di scendere le scale per necessità - come recarsi al lavoro, a scuola o a una visita medica - e di rientrare poi a casa. "Un servizio prezioso e molto utile - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - che infatti avevamo già attivato in passato. Questo ovviamente rafforza e non sostituisce l'impegno del Comune e di MM nella riparazione degli ascensori guasti o nella loro sostituzione, dove necessario, che resta prioritario e di cui infatti abbiamo di recente promosso e finanziato un programma straordinario dedicato. Ma è importante e segno di attenzione verso chi abita le case pubbliche se, mentre si aspettano i tecnici, si può andare incontro alle esigenze degli inquilini, soprattutto di quelli più deboli". (segue) (Com)