Milano: MM, collaborazione con Cri a sostegno inquilini case popolari con difficoltà motorie (2)

- "MM conferma il suo supporto al Comune per le attività volte a migliorare la qualità della vita dei nostri inquilini - dice il presidente della società, Simone Dragone -. L'accordo con la Croce Rossa che abbiamo recentemente stipulato è un ulteriore tassello nel quadro della nostra mission, unitamente ai continui importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria". Proprio su quest'ultimo capitolo è iniziata alla fine dell'anno scorso un'attività di manutenzione straordinaria degli impianti (nelle case popolari sono in tutto 850, spesso vetusti e anche per questo ammalorati), già finanziata con 9 milioni di euro. I lavori ricompresi nel primo appalto - che con un valore di 2,4 milioni di euro riguarda 55 impianti in 32 complessi - sono partiti negli stabili di via Nikolajevka, dove sono in via di rifacimento sei ascensori. Gli interventi si concluderanno entro l'estate, dopodiché è in programma, con lavori già affidati, un'analoga riqualificazione nelle vie San Romanello, Rossellini, Faenza, Drago, Lopez, Satta.Il servizio di aiuto per il trasporto da e per il proprio appartamento è svolto dai volontari della Croce Rossa ed è attivo dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 18, il sabato dalle 7 alle 13. Può essere richiesto contattando il numero verde gratuito 800.01.31.91. Per garantire maggiore puntualità dell'intervento è necessario prenotare in anticipo. (Com)