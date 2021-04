Covid: Occhiuto, prossima settimana decisiva per riaperture, nostri ministri faranno sentire voce FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La campagna di vaccinazione sta proseguendo bene, mirata soprattutto agli over 80 e ai più fragili, e anche per questo i dati dei contagi sono in costante miglioramento. La prossima sarà una settimana decisiva per programmare le riaperture delle attività economiche, già dal 20 aprile. I nostri ministri faranno sentire la voce di Forza Italia, in cabina di regia e in Consiglio dei ministri". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Noi abbiamo dimostrato in questi mesi di avere una posizione di buon senso - aperture dove i dati lo permettono - ma rigettiamo, allo stesso tempo", continua il parlamentare in una nota, "ideologie che vorrebbero imporre chiusure a prescindere. Adesso è giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, i nostri concittadini si aspettano questo". (Com)