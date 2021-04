Vaccino: P. De Luca (Pd), Ue intraprenda qualunque azione per far rispettare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue di Montecitorio, afferma che "con la salute dei cittadini non si scherza. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo oggi alla luce delle notizie apparse sulla stampa - continua il parlamentare in una nota -. L'Ue è stata chiara, il presidente Draghi anche, sulla scia delle posizioni espresse in particolare dai democratici in occasione dell'ultimo Consiglio. Dobbiamo avere posizioni forti e di fermezza nei confronti delle case farmaceutiche in modo da assicurare la giusta e corretta distribuzione dei vaccini in Europa e quindi in Italia". L'esponente del Pd aggiunge: "L'Unione continui ad attivarsi per intraprendere qualunque azione politica, giuridica e legale necessaria - 'whatever it takes' - a far rispettare gli accordi assunti. AstraZeneca, nello specifico, avrebbe dovuto fornire all'Ue 120 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021 ed invece ne ha distribuite poco meno di 30 milioni, creando problemi enormi alla campagna vaccinale europea ed italiana". (segue) (Com)