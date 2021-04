Vaccino: P. De Luca (Pd), Ue intraprenda qualunque azione per far rispettare accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca, poi, prosegue: "Il nostro auspicio è che questa come le altre case farmaceutiche rispettino gli accordi presi e rispondano alle richieste dell'Europa nei tempi previsti. Terremo alta l'attenzione sul punto. Non possiamo permetterci di giocare con la salute delle persone. I vaccini sono l'unica arma a nostra disposizione per vincere la pandemia. Per questo dobbiamo portare avanti con forza la campagna vaccinale senza troppe interruzioni o intoppi. E' il solo modo - conclude il parlamentare - per far ripartire l'economia, assicurare la tenuta sociale e occupazionale delle nostre comunità". (Com)