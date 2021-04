Milano: controlli e sanzioni dei Carabinieri per assembramenti nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri intorno alle ore 18.30, a Lainate (MI), i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti in Via Caracciolo presso un bar, dove si trovavano numerosi avventori in contrasto alla normativa per la prevenzione del covid-19. I militari quindi hanno proceduto all’identificazione di 33 avventori, maggiorenni, trovati all’interno del locale seduti ai tavoli intenti a conversare e a consumare bevande. I carabinieri, inoltre, hanno contestato la violazione amministrativa nei confronti del gestore dell’esercizio commerciale ed è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni. A Milano alle 3.30, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Via dei Transiti dove era stata segnalata una festa in un'abitazione privata. I Carabinieri giunti sul posto hanno effettivamente constatato la presenza di 20 giovani italiani, di età compresa tra i 17 e i 27 anni, radunati in un appartamento preso in affitto per l'occasione. Tutte le persone identificate sono state sanzionate per la violazione delle norme anti covid. (segue) (Com)