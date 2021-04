Milano: controlli e sanzioni dei Carabinieri per assembramenti nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella nottata a Corsico (Mi), personale del Nucleo Radiomobile, su richiesta di alcuni cittadini pervenuta su Nue 112, è intervenuto in Via Carducci, dove era stata segnalata la presenza di diverse persone riunite in appartamento. Nella circostanza oltre al proprietario di casa, sono state identificate altre 8 persone, di cui 6 italiani e 2 stranieri, tutti maggiorenni. Anche a Cesano Boscone (MI) nel corso della nottata un equipaggio del Nucleo Radiomobile su segnalazione di un cittadino pervenuta al Nue 112, è intervenuto in Via Don Minzoni, dove era stata segnalata la presenza di diverse persone riunite in appartamento e nella circostanza oltre il proprietario, sono state identificate altre 3 persone, tutti stranieri maggiorenni. (Com)