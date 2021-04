Roma 2021: Orlando, Pd al lavoro su candidati, credo che ci siano soluzioni forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul candidato del Partito democratico al Campidoglio "c'è una discussione in corso, credo che ci siano anche soluzioni forti e che Letta si sia messo positivamente al lavoro da subito su questo fronte". Lo ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Il caffè della domenica", su Radio24. "Il Pd sarà in campo - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, il centrosinistra ci sarà in tutte le città, sarà competitivo e credo che avremo anche dei risultati positivi". (Rin)