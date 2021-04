Roma: ricettatore hi-tech denunciato, recuperati 4 telefoni e due tablet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Mali di 40 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione Roma piazza Dante con l’accusa di ricettazione. L’uomo è stato controllato nel cuore del quartiere Esquilino, in piazza Vittorio Emanuele II, dove è stato trovato in possesso di ben 4 telefoni cellulari e due tablet di dubbia provenienza. I primissimi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di risalire alla proprietaria di uno degli smartphone recuperati, una ragazza iraniana di 27 anni, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 13 marzo ai carabinieri della Stazione Roma Cinecittà. Sono tuttora in corso le verifiche sugli altri apparati ritrovati, che sono stati sequestrati in attesa di risalire ai legittimi proprietari. (Rer)