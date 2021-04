Covid: Scalfarotto, nelle piazze tanta disperazione ma anche tentativi di speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle piazze ho visto disperazione e provato rispetto: la pandemia ha diviso il mondo tra garantiti e non. Anche se lo Stato si è mosso con risorse ingenti, ci sono persone che hanno avuto il problema di mettere insieme il pranzo con la cena, di fare anche la spesa alimentare". Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, ed esponente di Italia viva, Ivan Scalfarotto, ospite di "Sky agenda", su Skytg24. "In quella piazza, però - ha continuato Scalfarotto - c’erano anche sigle politiche che hanno speculato sul consenso: abbiamo visto braccia levate, tentativi di gruppi neofascisti di costruire consenso sul malcontento. Chi fa politica adesso ha la sola responsabilità di tifare per un’Italia unita e tirarla fuori dalla pandemia: nessuno si salva da solo". (Rin)