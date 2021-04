Libia: parlamento chiede al governo di ritirare la proposta di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Libia ha chiesto al Governo di unità nazionale di ritirare la proposta di bilancio per il 2021. Un rapporto speciale redatto dalla Camera dei rappresentanti, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare in anteprima, chiede di sospendere il budget di quasi 100 miliardi di dinari libici (21,6 miliardi di dollari) perché questo avrebbe “un impatto negativo sull'economia nazionale”. La proposta di bilancio sarebbe stata preparata “senza tenere conto degli obiettivi reali e delle condizioni economiche del governo”. Il progetto concederebbe al premier Dabaiba di disporre in estrema libertà di 4,7 miliardi di dinari (893 milioni di dollari) di rate del debito pubblico: tale procedura, in sintesi, sarebbe errata secondo il rapporto parlamentare. (segue) (Lit)