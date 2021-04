Covid: Panetta (Bce), pandemia lascerà all'economia danni maggiori di quelli che vediamo ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da coronavirus lascerà sull'economia "danni maggiori di quelli che vediamo" al momento. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais". "In generale, non sarebbe saggio scommettere su una pronta guarigione. Vi sono rischi che possono impedire il concretizzarsi dei miglioramenti pianificati. E anche se riusciamo a uscire presto dalla pandemia, ci renderemo conto che il danno all'economia è maggiore di quello che vediamo ora", ha spiegato. Nulla impedisce alla zona euro di avere una robusta ripresa, ma per questo l'economia deve essere sostenuta con il giusto livello di stimolo monetario e fiscale. La prudenza ci dice che è meglio iniettare troppi stimoli che non essere all'altezza", ha aggiunto. Secondo Panetta, "c'è un po' meno di incertezza, ma è comunque alta".(Spm)