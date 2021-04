Recovery: Orlando, non mi risulta regia solo di alcuni ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho alcuna notizia in tal senso, non mi risulta, la cosa non è stata discussa in Consiglio dei ministri". Lo ha affermato il titolare del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Il caffè della domenica", su Radio24, in merito ad indiscrezioni di stampa su una cabina di regia sul Recovery plan che sarebbe formata da ministri tecnici e dal solo responsabile della Salute, Roberto Speranza, tra i politici.(Rin)