Roma: arrestate 14 persone e sequestrato un chilo e mezzo di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato S.S. cittadino romeno di 34 anni resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 103 grammi lordi di hashish e un bilancino di precisione. Gli agenti hanno scoperto che l'uomo, assegnatario dell'unità abitativa del campo nomadi di via Salone, deteneva all'interno del container sostanza stupefacente del tipo hashish, che spacciava all'interno dello stesso campo. La perquisizione locale ha permesso di trovare tra il materasso e la rete del letto la sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo del territorio in via Pontina, gli agenti del commissariato Spinaceto hanno arrestato T. M. di 39 anni. I poliziotti hanno fermato un taxi per verificare che fosse munito di relative licenze e che ottemperasse alle norme di sicurezza anti Covid. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso del passeggero identificato per T. M. hanno effettuato un sommario controllo all'interno del veicolo, trovando sotto il sedile anteriore lato passeggero, una busta in cartone di cui il 39enne ha ammesso di esserne il proprietario. All'interno sono stati trovati 1003,7 grammi di cocaina. (segue) (Rer)