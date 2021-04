Roma: arrestate 14 persone e sequestrato un chilo e mezzo di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Celio hanno arrestato M.S., romano di 21 anni. Gli agenti insospettiti dall'atteggiamento del giovane che si aggirava lungo via Sandro Sandri con fare sospetto a bordo di una bici elettrica, lo hanno osservato a lungo fino a coglierlo in flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di 50 euro e 4,8 grammi di cocaina mentre, presso la sua abitazione, sono stati ritrovati su di una mensola nella stanza da letto 190 euro. L'acquirente invece ha ammesso di aver acquistato lo stupefacente e ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 1,1 grammi di cocaina ed è stato sanzionato amministrativamente. Inoltre, tra i vari servizi effettuati nei distretti e commissariati della Capitale, sono state arrestate altre 14 persone e una denunciata con il sequestro di 1.564 grammi tra cocaina, shaboo, hashish e marijuana. (Rer)