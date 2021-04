Ue: Panetta (Bce), rischio perdita 2 anni di crescita Pil durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona euro potrebbe avere perso 2 anni di crescita del Pil durante la pandemia da coronavirus. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais". "Anche se quest'anno gli Stati Uniti riguadagneranno il livello pre-crisi, la zona euro non lo farà prima della metà del 2022. Potremmo aver definitivamente perso due anni di crescita", ha spiegato. "L'inflazione rimarrà al di sotto del nostro obiettivo del 2 per cento a medio termine, contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada", ha aggiunto. Secondo Panetta è necessario in Europa "essere più ambiziosi per aumentare il potenziale di crescita e avvicinare l'inflazione al nostro obiettivo". Per questo motivo, "dobbiamo dare ai consumatori e agli investitori maggiori garanzie sulle prospettive dell'economia europea", ha concluso. (Spm)