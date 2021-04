Recovery: Letta, senza Next generation Eu oggi non ci sarebbe più l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci fosse stato il Next generation Eu, oggi non ci sarebbe più l’Unione europea. L’Ue si sarebbe afflosciata, avrebbe fallito, alla fine il sovranismo avrebbe vinto e saremmo oggi in un’altra situazione". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento sul tema "Next generation Eu, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa", nell’ambito del corso di politica "Il mondo dopo" dedicato a "L'Europa della Next generation Ue", organizzato da remoto dalla Fondazione Pd guidata da Gianni Cuperlo. (Rin)