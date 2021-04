Ue: Panetta (Bce), rischio significativo di crescita economia disomogenea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste "un rischio significativo" di "divergenza" nella ripresa economica tra i Paesi dell'Unione europea. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais". "La pandemia ha colpito ogni Paese in modo diverso, a seconda della sua esposizione ai settori più colpiti. Ma c'è stata una risposta europea comune", ha aggiunto. "Se utilizziamo saggiamente i 750 miliardi di euro dello strumento di ripresa dell'Ue - Next Generation Eu -, l'uscita dalla crisi può essere più omogenea. Questo strumento dovrebbe essere collegato alle riforme necessarie in ogni Paese", ha sottolineato Panetta. "Se i fondi vengono investiti in settori in crescita pensando al futuro, la ripresa sarà più equilibrata. In caso di successo, questo piano potrebbe essere il prototipo di un futuro strumento fiscale comune", ha proseguito. (Spm)