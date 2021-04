Recovery: Letta, Next generation Eu importante per risposta rapida e qualità intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Next generation Eu è importante perché sancisce una risposta rapida, in quatto mesi. Poi, la qualità dell’intervento è fondamentale perché costruito sul principio di solidarietà. La vera svolta è un intervento in cui insieme si riescono a mettere risorse che non saremmo in grado di ottenere da soli". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento sul tema "Next generation Eu, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa", nell’ambito del corso di politica "Il mondo dopo" dedicato a "L'Europa della Next generation Ue", organizzato da remoto dalla Fondazione Pd guidata da Gianni Cuperlo. (Rin)