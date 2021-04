Ue: Panetta (Bce), servono nuovi impulsi fiscali per fare tornare alta la domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona euro servono "nuovi impulsi fiscali" per favorire la ripresa della domanda. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais". Secondo Panetta, il piano di stimolo dell'economia degli Stati Uniti è "ambizioso, soprattutto quest'anno", e questo "spiega in gran parte perché la sua traiettoria di crescita si sta allontanando da quella europea". "Mantenere 'calda' l'economia giova all'occupazione, agli investimenti e alla produttività. E una ripresa più rapida aiuta le persone più svantaggiate della società", ha aggiunto. "In Europa dobbiamo ora attuare lo strumento di recupero dell'Ue in modo che la Commissione possa erogare presto i fondi. E dovremmo considerare nuovi impulsi fiscali in modo che la domanda torni più rapidamente al suo potenziale", ha spiegato Panetta. (Spm)