Egitto-Sudan: ministro delle Finanze Maait in visita a Khartum

- Il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, inizia oggi una visita ufficiale di due giorni in Sudan, dove oltre all’omologo incontrerà anche il responsabile dei Trasporti e il governatore della Banca centrale. "La visita arriva su direttiva della leadership politica egiziana per rafforzare i rapporti con i nostri fratelli in Sudan, oltre a presentare tutti gli aspetti del sostegno al governo del Sudan in tutti i campi di massima priorità", ha detto Maait. La missione sarà incentrata i legami economici tra i due paesi, oltre ai programmi e alle politiche egiziane di cui il Sudan vorrebbe trarre vantaggio. "La cooperazione egiziana-sudanese dovrebbe essere un modello per la cooperazione araba e africana, date le immense risorse economiche e umane di cui godono entrambi i paesi", ha affermato ancora Maait, citato in un comunicato stampa del ministero egiziano. Vale la pena ricordare che Egitto e Sudan, dopo lunghi anni di tensioni per la disputa di confine sulla zona contesa del triangolo di Hala’ib, hanno assistito a un recente riavvicinamento dei rapporti. Il Cairo e Khartum, infatti, fanno fronte comune contro il progetto della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l'infrastruttura sul Nilo che minaccia di prosciugare le risorse idriche dei due paesi a valle. (Cae)