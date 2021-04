© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti è occasione per ricordare l'importanza dei principi solidali del nostro Servizio sanitario nazionale. Donare gli organi è un gesto altruista per chi lo compie e, in molti casi, è l'unica speranza di salvezza per chi ne beneficia". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)