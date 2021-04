Benin: oggi le presidenziali, Talon corre per un contestato secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Benin le elezioni presidenziali. Il capo di Stato uscente Patrice Talon è in corsa per un secondo mandato contro due soli candidati, l'ex ministro Alassane Soumanou e il leader di opposizione Corentin Kohoue. A Talon le opposizioni del Paese contestano di aver prorogato di una settimana il mandato iniziato il 6 aprile 2016 dopo aver vinto le elezioni presidenziali davanti al suo principale sfidante di allora, Lionel Zinsou: i cinque anni, è la loro denuncia, sarebbero scaduti alla mezzanotte di martedì scorso, e per questo Talon sarebbe di fatto un "ex presidente". Oltre a ciò, ci sono però altri elementi di scontento fra i leader di opposizione e anche fra gli ex alleati del capo dello Stato. A convocare in piazza gli scontenti nei giorni scorsi è stato infatti l'ex ministro delle Finanze, Komi Koutché, che nello spingere l'opposizione a manifestare "in modo pacifico" ha fatto riferimento alle proteste scoppiate nel 2019 per contestare la riforma costituzionale voluta dallo stesso Talon, nelle quali diverse persone sono morte colpite da proiettili veri. (segue) (Res)