Benin: oggi le presidenziali, Talon corre per un contestato secondo mandato (2)

- Nuove proteste sono esplose nel gennaio dello scorso anno, quando Talon ha annunciato l'intenzione di correre per un secondo mandato dopo che al momento della sua elezione, nel 2016, aveva promesso di voler restare in carica per un solo mandato. "Questo dibattito sulla fine del mandato è andato oltre il quadro giuridico e costituzionale per diventare una questione politica importante. Avremmo potuto evitare di arrivarci, se gli attori politici avessero raggiunto un accordo o avessero trovato un consenso sulla riforma costituzionale già nel 2019", ha dichiarato di recente Koutché, invitando a manifestare ed accusando Talon di aver anteposto gli interessi personali al bene pubblico. All'appello hanno risposto decine di persone, scese in strada per contestare il presidente uscente e la cui presenza è stata repressa dalle forze dell'ordine con un bilancio di un morto e sei feriti. Le proteste, scoppiate nella città centrale di Save - tradizionale roccaforte dell'opposizione - si sono intensificate, quando i manifestanti dell'opposizione hanno dato alle fiamme le proprietà dei deputati filo-governativi e hanno bloccato diverse strade. Negli scontri è morto un manifestante e altri sei sono rimasti feriti. (segue) (Res)