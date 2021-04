Benin: oggi le presidenziali, Talon corre per un contestato secondo mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, hanno destato preoccupazione le dichiarazioni del candidato sfidante Corentin Kohoué, che ha minacciato di ritirarsi dalla corsa alla presidenza. "Sono un uomo di pace e di consenso. Quello che sta accadendo a Save e dintorni è inaccettabile. Non posso continuare a fare campagna come se tutto fosse normale", ha dichiarato a "Lsi Africa", invitando i suoi connazionali alla calma e al senso di responsabilità. Talon, 63 anni, è accusato di aver imposto una svolta autoritaria ad un Paese noto in precedenza per essere un esempio di stabilità e democrazia in Africa occidentale. Le critiche nei suoi confronti si sono acuite in particolare dopo che alle elezioni legislative del 2019 nessun candidato dell'opposizione è stato ammesso per presunti motivi amministrativi e, più recentemente, le elezioni comunali tenute ad aprile dello scorso anno sono state boicottate da una parte dell'opposizione, voto in seguito al quale solo sei sindaci di opposizione che non avevano aderito al boicottaggio sono stati eletti. Da allora, l'opposizione e la società civile denunciano per le elezioni presidenziali di domenica un voto non inclusivo, contestando peraltro una nuova disposizione della legge elettorale in base alla quale - per essere ammesso - il candidato sia sponsorizzato da sedici sindaci o deputati, ormai quasi tutti nel campo presidenziale. (segue) (Res)