Benin: oggi le presidenziali, Talon corre per un contestato secondo mandato (4)

- Il capo dello Stato corre contro due rivali poco conosciuti, Alassane Soumanou e Corentin Kohoue, dal momento che i principali leader dell'opposizione del Benin vivono in esilio o si sono visti respingere le loro candidature a causa di una serie di riforme politiche osteggiate da gran parte della classe politica. Tra questi c'è l'ex ministro delle Finanze Komi Koutche, che già a dicembre scorso aveva lanciato un appello ai suoi sostenitori attraverso i social media affinché scendessero in piazza per "sancire la fine del mandato repubblicano consegnato a Talon". Altre proteste si sono registrate in quell'occasione in diverse città nel centro e nel nord del Paese, tradizionali roccaforti dell'opposizione, oltre che nella capitale economica Cotonou e nella capitale Porto Novo, dove decine di sostenitori di Sebastien Ajavon - arrivato terzo alle ultime elezioni presidenziali del 2016 e attualmente in esilio - hanno invitato l'esercito a "prendere il potere" durante una manifestazione. A dicembre scorso, inoltre, aveva suscitato forti reazioni politiche la sentenza pronunciata dalla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Cadhp) con cui si denunciavano violazioni dei diritti umani e si ordinava l'annullamento di diverse riforme costituzionali. (segue) (Res)