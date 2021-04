Recovery: Letta, è successo europeo che ha zittito populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta della sostenibilità inclusiva fatta dall’Europa - inclusività ambientale e sociale - è di evitare la contrapposizione tra la fine del mondo e la fine del mese. Noi siamo dentro completamente a tutto questo, ed è la nostra vittoria, il successo di valori che sono quelli della solidarietà, di un’integrazione europea più forte, dell'unione che fa la forza, della capacità di essere inclusivi e di lavorare sulla sostenibilità, di una tassazione che sia equa e che lotti contro i paradisi fiscali. Tutto questo, per noi, è Next generation Eu: ecco perché è un successo europeo che ha zittito i populisti". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento sul tema "Next generation Eu, un patto permanente, sostenibile e sociale per una nuova Europa", nell’ambito del corso di politica "Il mondo dopo" dedicato a "L'Europa della Next generation Ue", organizzato da remoto dalla Fondazione Pd guidata da Gianni Cuperlo. (Rin)