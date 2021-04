Business news: Algeria, in corso negoziati per grandi progetti petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell’Energia, Mohamed Arkab, ha annunciato che sono in corso trattative con società straniere per il lancio di diversi ‘mega-progetti’ nel settore petrolchimico in Algeria. In una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”, Arkab ha detto che i negoziati in corso riguardano vari progetti, tra cui quello di un impianto per il cracking della nafta e del gas petrolio liquefatto (Gpl), con una capacità di produzione di 1 milione di tonnellate all’anno, che sarà realizzato nella zona industriale di Skikda, e un complesso per la produzione di metanolo e dei suoi derivati, previsto nella zona industriale di Orano. Arkab ha ammesso, tuttavia, che alcuni grandi progetti assistono a ritardi a causa della loro natura “complessa”, che richiede lunghi tempi di realizzazione e un’elevata competenza tecnologica, di cui dispone un numero ridotto di compagnie straniere. Per questo motivo, tali progetti potrebbero essere realizzati unicamente in partenariato con queste imprese. A fronte di queste difficoltà, “il completamento dei progetti, i negoziati e simili esigono tempi di realizzazione importanti, che vanno dai due ai tre anni”, ha detto il ministro. Al riguardo Arkab ha annunciato il lancio dell’attuazione di un progetto di due unità, preso in carico dalla compagnia petrolifera Sonatrach, per la produzione di sostanze petrolchimiche necessarie all’industria nazionale, ovvero un’unità di produzione da 200 mila tonnellate all’anno di metil-t-butil etere (Mtbe) nella zona industriale di Arzew, e un complesso per la produzione di 100 mila tonnellate annue di alchilbenzeni lineari nella zona industriale di Skikda. Per quanto riguarda il primo progetto, gli studi architettonici di base sono stati completati. La gara d’appalto per la selezione del costruttore è stata lanciata lo scorso marzo, secondo Arkab. Trattandosi del secondo progetto legato alla zona industriale di Skikda, gli studi architettonici sono stati effettivamente lanciati, secondo il ministro, che ha indicato che “tutte le zone industriali saranno mobilitate per assicurare un lancio rapido dei progetti relativi all’industria petrolchimica”. Riguardo alle grandi riserve geologiche di fosfati, il ministro ha affermato che esse rappresentano “una vera opportunità per sviluppare l’industria mineraria e il trattamento ad alto valore aggiunto”, ricordando che sono in corso di realizzazione due progetti: un progetto complementare per il fosfato e “il progetto di fabbricazione dei prodotti di fosfato per l’alimentazione animale e vegetale”. L’insieme delle riserve sfruttabili, calcolate conformemente alle norme internazionali, in rapporto ai due progetti ammonta a 1.659 miliardi di tonnellate. Il ministro ha annunciato la firma di convenzioni di partenariato per la costruzione di due complessi per l’estrazione dell’idrogeno di propano, e la produzione di propilene. (Ala)