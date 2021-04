Business news: Emirati, lanciato programma di sostegno all’economia da 6,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktum, ha approvato la strategia Emirates Development Bank, con un portafoglio di finanziamenti da 30 miliardi di dirham (6,9 miliardi di euro) per stimolare l’economia nazionale. “Continuare a incentivare l’economia nazionale nella fase corrente è una priorità centrale che richiede sforzi concertati da parte di tutti gli attori, e ruoli di coordinamento tra le varie componenti del settore economico”, ha detto Al Maktum in occasione del lancio. “Dobbiamo adottare una visione unica che prenda in considerazione gli sviluppi globali e garantisca la sostenibilità della crescita e dello sviluppo, per aiutare imprese commerciali e industriali a massimizzare le loro entrate in modo da contribuire all’avanzamento del settore economico”, ha proseguito. (Res)