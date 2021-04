Business news: Libia, revocato congelamento dei ricavi petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi derivanti dalle vendite petrolifere in Libia hanno iniziato a confluire sui conti del ministero delle Finanze nella Banca centrale della Libia. Lo ha detto il presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica), Mustafa Sanallah, all’emittente “Radio Misurata”. Si sblocca così una situazione di stallo in corso da mesi e che potrebbe portare all’approvazione di un bilancio unificato tra est e ovest. La produzione di petrolio della Libia nei primi tre mesi dell'anno in corso ha raggiunto una media giornaliera di 1 milione e 212 mila barili, mai così tanto dal 2014. "Le nostre perdite sono superiori a 200 miliardi di dollari a causa di chiusure precedenti diverse dalle perdite infrastrutturali. Avevamo un piano per raggiungere 2 milioni di barili al giorno il primo gennaio 2017, ma i blocchi avvenuti nel Paese non ci hanno permesso di raggiungere i nostri obiettivi". Sanallah ha proseguito dicendo: "Cinque campi sono stati completamente distrutti (Al Mabrouk Al Dhahra / Al Ghani / Al Zinad / Al Bahi Station), oltre a numerosi campi che sono stati soggetti a furti e atti vandalici”. Il titolare della Noc ha sottolineato che il congelamento dei fondi petroliferi è stato revocato su richiesta del Governo di unità nazionale. “Abbiamo iniziato a trasferire i fondi sui conti del ministero delle Finanze nella Banca centrale della Libia”, ha concluso. (Lit)