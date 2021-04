Business news: Africa, per Fmi crescita regione sub-sahariana al 3,4 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della regione sub-sahariana dovrebbe crescere quest'anno di 3,4 punti percentuali e di quattro punti nel 2022, recuperando la brusca frenata dello scorso anno, contrazione stimata all'1,9 per cento. Sono queste le previsioni pubblicate oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo tradizionale rapporto sulle Prospettive globali di crescita. La crescita sub-sahariana sarà trainata dai motori di Nigeria e Sudafrica, le due prime economie continentali: secondo le previsioni dell'Fmi, Pretoria si rialzerà con una crescita del 3,1 per cento a fronte di una drastica contrazione di 7 punti percentuali registrata nel 2020; nel 2022 la crescita dovrebbe essere di 2 punti percentuali. Lenta ma confermata anche la ripresa nigeriana, per la cui economia l'Fmi prevede una crescita di 2,5 punti percentuali nel 2021 e di 2,3 punti percentuali nel 2020, a fronte di una contrazione dell'1,8 per cento nel 2020. (Res)