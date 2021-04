Business news: Eni annuncia nuova scoperta a olio leggero nell’offshore dell’Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia una nuova scoperta a olio nel Blocco 15/06 nell’offshore angolano: il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo denominato Cuica localizzato all’interno dell’area di sviluppo di Cabaca e nelle vicinanze della Fpso Armada Olombendo (East Hub) cosi da perseguire le opportunità esplorative in prossima di infrastrutture esistenti. Stando al relativo comunicato stampa, i risultati del pozzo hanno portato a nuova scoperta a olio leggero con una dimensione stimata di 200-250 milioni di barili di olio in posto. Il pozzo Cuica-1 è stata perforato come pozzo deviato dalla nave di perforazione Libongos in una profondità d’acqua di 500 metri e ha raggiunto una profondità verticale di 4.100: ha incontrato una colonna mineralizzata del reservoir ad olio leggero di circa 80 metri in arenarie di età miocenica aventi buone proprietà petrofisiche. Dopo l’esecuzione di un test di produttività, il pozzo di scoperta verrà deviato per divenire un produttore. I risultati dei dati acquisiti indicano una capacità produttiva di circa diecimila barili/giorno. (Com)