Torino: Rivarolo, 83enne uccide moglie, figlio disabile e i due padroni di casa, poi si spara

- Strage nella notte a Rivarolo Canavese, provincia di Torino. Quattro persone sono state trovate senza vita in un alloggio in corso Italia, uccise a colpi di arma da fuoco. Il presunto assassino è un pensionato di 83 anni. Le vittime sono la moglie di 79 anni, il figlio disabile di 51 e i due padroni di casa, marito e moglie, di 74 e 70 anni. Dopo la strage l'uomo ha tentato il suicidio e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. A scoprire l'accaduto, intorno alle 3,15, sono stati i carabinieri della compagnia di Ivrea. Mentre entravano in casa da un balcone, con l'aiuto dei vigili del fuoco, il presunto killer si è sparato al volto, ferendosi gravemente. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta. Gli anziani coniugi padroni di casa abitavano al piano di sopra rispetto a quello della strage. Sul luogo del grave delitto si sono recati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino che, insieme al medico legale nominato dalla Procura di Ivrea, stanno effettuando i rilievi nell'appartamento. Altri militari dell'Arma stanno ascoltando vicini di casa e parenti per ricostruire tutte le fasi del pluriomicidio e delinearne il movente. Il presunto autore della strage è invece piantonato in ospedale. (Rpi)