Ecuador: oggi secondo turno elezioni presidenziali, socialista Arauz favorito

- Si tiene oggi in Ecuador il ballottaggio delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno del 7 febbraio scorso. A contendersi il ruolo oggi occupato da Lenin Moreno ci sono il socialista Andrés Arauz che ha chiuso il primo turno con un forte vantaggio, 32,7 per cento, e il conservatore Guillermo Lasso, al terzo tentativo di conquistare il Palazzo di Carondelet, che ha ottenuto il 19,74 dei voti. Il vantaggio di cui gode Arauz non autorizza i media e gli osservatori locali a pronostici facili: il bacino di voti da recuperare è ampio, considerando che al primo turno si erano presentati sedici candidati. Sulla competizione pesa infine il boicottaggio annunciato da Yaku Perez, il candidato ecologista arrivato terzo per una manciata di voti: convinto che l'elezione sia viziata da frodi, il rappresentante delle comunità indigene ha detto che non sosterrà nessuno dei due candidati e inviterà a stracciare le schede come segno di protesta. (segue) (Brb)