Roma: Raggi, ripartiti lavori per Piazza Giardino a Prima Porta, diventerà un'area verde

- "Pensate a un’area, usata per anni come discarica abusiva, diventare un’area verde illuminata con giochi per bambini, panchine e percorsi pedonali sicuri. E’ quello che accadrà nella zona di Prima Porta, nel quadrante nord della città, grazie al cantiere riavviato in questi giorni per la 'Piazza Giardino' in via della Giustiniana: un Programma di recupero urbano a lungo seguito dal Dipartimento Simu e dalla Commissione Lavori Pubblici", lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Finalmente una nuova area verde per i residenti che potranno trascorrere piacevoli momenti di relax e riappropriarsi del proprio quartiere. Un progetto che molto presto diventerà realtà", conclude la sindaca.(Rer)