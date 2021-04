Business news: Algeria, Italia quarto fornitore e primo cliente nel periodo gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stato il quarto fornitore dell’Algeria e il primo cliente del Paese nordafricano nei primi due mesi dell'anno in corso. E’ quanto emerge dagli ultimi dati della dogana algerina relativi al primo bimestre del 2021. I principali fornitori dell'Algeria nel periodo gennaio-febbraio sono la Cina con il 18,33 per cento delle importazioni totali, la Francia (9,72 per cento), la Germania (6,89 per cento), l'Italia (6,25 per cento) e la Spagna (5,70 per cento). Quanto alla destinazione delle esportazioni algerine, gli stessi dati mostrano l'Italia in testa al 17,45 per cento, seguita da Francia (15,48 per cento), Turchia (15,25 per cento), Spagna (8,58 per cento) e Olanda (5,47 per cento). Da segnalare che le importazioni hanno registrato a gennaio e febbraio 2021 un calo del 7,86 per cento (5,65 miliardi di dollari contro 6,13 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019). In cambio, il valore delle esportazioni è ammontato - a gennaio e febbraio 2021 - a 4,32 miliardi di dollari. (Ala)