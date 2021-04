Business news: Emirati, centrale nucleare Barakah avvia operazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti ha iniziato le operazioni commerciali immettendo energia elettrica nella rete nazionale. Lo ha annunciato in un messaggio sul suo profilo Twitter il vicepresidente, premier ed emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. La centrale nucleare di Barakah, situata nell'emirato di Abu Dhabi, è la prima centrale nucleare nel mondo arabo e la sua entrata in servizio rientra nei piani del Paese del Golfo produttore di petrolio per diversificare il suo mix energetico. “Il primo megawatt della prima centrale nucleare araba è entrato nella rete elettrica nazionale", ha dichiarato su Twitter Al-Maktoum. Anche il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha commentato la notizia sui social network, sottolineando che l’avvio delle operazioni commerciali della centrale di Barakah rappresenta “una pietra miliare storica per il Paese”, che quest'anno celebra i 50 anni dalla sua fondazione. L'unità 1 della centrale ha ricevuto la licenza di esercizio dal regolatore nucleare nel 2020, tre anni dopo l'avvio previsto nel 2017. Lo scorso agosto, l'unità 1 è stata collegata alla rete elettrica nazionale e a dicembre ha raggiunto il 100 per cento della capacità di potenza del reattore durante i test. L'unità 2 ha ricevuto una licenza di esercizio nel marzo di quest'anno. Una volta completata, la centrale di Barakah, realizzata dalla Korea Electric Power Corp (Kepco), avrà quattro reattori con 5.600 megawatt di capacità totale, pari a circa il 25 per cento del picco della domanda degli Emirati Arabi Uniti. (Res)