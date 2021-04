Business news: Iran, Fmi prevede nel 2021 crescita del 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una modesta crescita dell’1,5 per cento, l’economia dell’Iran registrerà quest’anno un aumento del 2,5 per cento, per raggiungere il 2,1 per cento nel 2022. E’ quanto emerge dal rapporto World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il dato per il 2020 è in controtendenza rispetto ad altri Paesi esportatori di petrolio, che hanno registrato in media una contrazione del 4,2 per cento. Per il 2026, stima l’Fmi, la crescita annua del prodotto interno lordo (Pil) reale dovrebbe rimanere stabile al 2,1 per cento. Sempre molto elevata è l’inflazione, che dopo la media del 36,5 per cento del 2020 dovrebbe aumentare ulteriormente nel 2021 al 39 per cento, per poi calare nettamente al 27,5 per cento nel 2022. Nel 2026 l’incremento medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo dovrebbe essere ancora significativo, nella misura del 25 per cento. Per quanto riguarda la bilancia delle partite correnti, dopo aver registrato l’anno scorso un deficit dello 0,7 per cento, il Paese dovrebbe incassare un sovrappiù pari all’1,2 per cento sia durante l’anno corrente sia l’anno venturo. Le proiezioni relative al tasso di disoccupazione segnalano un modesto aumento, dal 10,8 per cento dell’anno scorso all’11,2 per cento di quest’anno e all’11,7 per cento del 2022. (Nys)