Business news: Libia, Fmi prevede boom della crescita del 131 per cento del Pil nel 2021

- L’insediamento in Libia di un nuovo Governo di unità nazionale e la fine del conflitto porteranno a una crescita del 131 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nell’anno in corso. E’ quanto si legge nel World Economic Outlook pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Pur precisando che l'attendibilità dei dati della Libia “è bassa, sullo sfondo della guerra civile e di deboli capacità”, il rapporto spiega che l’economia della Libia si è contratta del -59,7 per cento nel 2020, anno della pandemia di Covid-19, di bassi prezzi del petrolio e di mesi di stop alle esportazioni di greggio libico, mentre nel 2021 e nel 2026 dovrebbe crescere rispettivamente del 5,4 e del 4,2 per cento. Quanto all’indice dei prezzi al consumo, il rapporto ha stimato in Libia una media del 22,3 per cento nel 2020, mentre le previsioni per il 2021 e il 2022 si attestano rispettivamente al 18,2 per cento e al 14,2 per cento, per poi scendere al 4,0 per cento a partire dal 2026. La bilancia dei pagamenti, infine, è stata negativa per l’11,5 per cento del Pil nel 2020, mentre nei prossimi due anni dovrebbe raggiungere un saldo positivo del 3,9 per cento (2021) e del 0,2 per cento (2022), per poi risalire al 3,0 per cento nel 2026. (Lit)