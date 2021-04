Business news: Maire Tecnimont rafforza presenza in Nigeria con contratto da 1,5 miliardi con Nnpc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont ha annunciato che la sua controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto da parte Consiglio esecutivo federale nigeriano per l'esecuzione dei lavori di riabilitazione del complesso di raffinazione della Port Harcourt Refinery Company Limited, situato a Port Harcourt, nel Rivers State, in Nigeria: Port Harcourt Refinery Company Limited è una controllata di Nigerian National Petroleum Company (Nnpc), l’ente petrolifero nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, il valore complessivo del contratto è di circa 1,5 miliardi di dollari (circa 1,27 miliardi di euro): il progetto prevede attività di ingegneria, procurement e costruction per la completa riabilitazione del complesso di raffinazione di Port Harcourt, finalizzata a ripristinare la capacità produttiva almeno al 90 per cento. Il complesso è composto da due raffinerie per una capacità complessiva di circa 210 mila barili al giorno: il progetto verrà eseguito in più fasi dopo 24 e 32 mesi, e la fase finale sarà completata dopo 44 mesi dalla data di aggiudicazione. (Com)