Business news: premier spagnolo Sanchez in Angola, prevista firma accordi di cooperazione

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, si recherà in visita istituzionale in Angola e Senegal per rafforzare il partenariato strategico in Africa in termini di investimenti e presenza di aziende spagnole. Per l'occasione, il premier sarà accompagnato da una grande delegazione di imprenditori. In Angola, Sanchez è stato in visita alla sottostazione elettrica di Elecnor di Luanda, dove si stanno sviluppando progetti di particolare importanza per lo sviluppo del paese. Successivamente, Sanchez ha visitato la scuola salesiana Don Bosco, promossa da un missionario spagnolo, che si dedica all'alfabetizzazione, alla formazione professionale e all'addestramento dei minori a rischio. In seguito, il premier spagnolo è intervenuto al all'apertura del Business Forum Spagna-Angola, in programma all'Hotel Epic Sana di Luanda, prima di incontrare il presidente angolano, Joao Lourenco, con il quale era attesa la firma degli accordi e i memorandum d'intesa. La Spagna e l'Angola stanno lavorando per chiudere un accordo sul trasporto aereo, così come tre memorandum su pesca, agricoltura e industria, secondo fonti stampa spagnole. Oltre al livello economico, il governo di Madrid considera l'Angola un attore fondamentale per la stabilizzazione dei conflitti e delle tensioni nel continente. (Res)