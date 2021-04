Business news: premier spagnolo Sanchez in Angola, lieti di essere partner preferenziale della diversificazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è "lieta" di essere un "partner preferenziale" dell'Angola nel suo "processo di diversificazione economica". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa a Luanda con l'omologo angolano, Joao Manuel Lourenco, spiegando che per dare impulso a questo processo sono stati firmati tre nuovi protocolli d'intesa per approfondire la cooperazione in agricoltura, pesca e industria. Sanchez ha ricordato che prima del vertice con il premier angolano si è svolto un foro industriale al quale hanno partecipato una delegazione di numerose imprese spagnole per rafforzare la cooperazione in settori di interesse come l'agroalimentare, il trattamento delle acque e dei rifiuti, il turismo e la pesca, l'energia. (Res)