Business news: Cina, al via campagna ecologica per gli imballaggi sostenibili

- Il settore dell'e-commerce cinese lancerà questo mese una campagna annuale per eliminare gli imballaggi inappropriati e promuovere un confezionamento dei pacchi più rispettoso dell'ambiente. "La campagna mira a stabilire un nuovo meccanismo di imballaggio", ha detto un ispettore dell'Ufficio postale cinese, Guan Aiguang, il 6 aprile in conferenza stampa. Il mese scorso il ministero dei Trasporti ha varato nuove linee guida per regolamentare la spedizione e l'imballaggio dei pacchi. Come riporta il quotidiano "China Daily", il ministero ha invitato le società di logistica ad evitare imballaggi eccessivi. Le aziende che violano il regolamento sugli imballaggi ecologici potrebbero incorrere in multe fino a 10 mila yuan, circa 1.286 euro. "Le linee guida chiariscono le responsabilità delle società di logistica, in costante crescita grazie all'e-commerce", ha evidenziato Guan. Il settore delle spedizioni in Cina è infatti in notevole aumento. La Repubblica popolare ha gestito 83 miliardi di pacchi lo scorso anno, con un aumento del 30,8 per cento su base annua e si prevede che quest'anno ne gestirà 95 miliardi. (Cip)