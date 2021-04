Business news: Arabia Saudita, Fmi, crescita economia al 2,9 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Arabia Saudita si attesterà intorno al 2,9 per cento nel 2021 per poi salire al 4 per cento nel 2022. È quanto emerge dai dati del rapporto World Economic Outlook (Weo) presentato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Le proiezioni per il 2021 sono in lieve ribasso, -0,2 per cento, rispetto alle stime del rapporto Weo presentato nell’ottobre 2021, mentre sono riviste al rialzo dello 0,2 per cento rispetto all’aggiornamento dello scorso gennaio. In base al rapporto l’Arabia Saudita ha registrato nel 2020 una contrazione della propria economia del 4,1 per cento. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo, l’Fmi prevede per il 2021 un dato intorno al 2,7 per cento, rispetto al 3,4 per cento del 2020. Per il 2022 l’indice dovrebbe calare al 2 per cento. La bilancia delle partite correnti si attesterà invece al 2,8 per cento nell’anno in corso rispetto al -2,8 per cento del 2020, per poi scendere all’1,9 per cento nel 2022. (Nys)