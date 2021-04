Business news: presidente angolano Lourenco incontra Descalzi (Eni), focus su attività nel Paese e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Angola, João Gonçalves Lourenço, ha incontrato a Luanda l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per fare il punto sull'andamento delle attività di Eni nel Paese e discutere di nuovi ambiti di cooperazione. Stando al relativo comunicato stampa, durante l'incontro Descalzi ha presentato i recenti successi della strategia esplorativa di Eni in Angola, che ha permesso di scoprire oltre due miliardi di barili di olio equivalente nel Blocco 15/06 dal 2018: sfruttando le infrastrutture esistenti, la società è riuscita a sviluppare queste scoperte in modo molto rapido, confermando il record time-to-market di Eni, riducendo inoltre le emissioni di CO2 delle operazioni. Inoltre, Descalzi ha aggiornato il presidente sullo sviluppo di un terzo hub produttivo nel Blocco 15/06, che consentirà di mettere in produzione tutto il potenziale della scoperta di Agogo. Le parti, prosegue la nota, hanno poi esaminato lo stato di avanzamento delle iniziative rinnovabili e downstream: la joint venture Solenova ha completato le attività di front end per la prima fase dell'impianto fotovoltaico di Caraculo, con avvio previsto nel 2022. (Com)