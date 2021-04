Business news: India, Fmi prevede crescita del 12,5 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 12,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, iniziato il primo aprile, dopo una contrazione dell’otto per cento nel 2020-21. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nell’ultimo “World Economic Outlook”, appena pubblicato. Nell’anno fiscale successivo, 2022-23, invece, la crescita dovrebbe essere del 6,9 per cento. Per l’esercizio in corso il Fondo ha corretto le previsioni al rialzo dell’uno per cento rispetto all’aggiornamento di gennaio; per il prossimo, invece, la correzione è stata più contenuta, dello 0,1 per cento. L’India è l’unico Paese per il quale si prevede un’espansione a due cifre quest’anno. (Nys)